Jorge Jesus'tan yönetime transfer mesajı!
Makedon futbolcu Ezgjan Alioski'nin performansından memnun olmayan Jorge Jesus, sol bek bölgesi için hücum yönü daha kuvvetli bir isim istiyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Makedon oyuncu Ezgjan Alioski'nin performansından memnun olmayan Portekizli hoca, hücum yönü daha kuvvetli bir isim arayışında.
Ezgjan Alioski
YÖNETİME MESAJ
Sabah'ta yer alan habere göre Jesus'un, Atakaş Hatayspor maçında sol bekte Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi yönetime aynı zamanda ciddi bir mesaj olarak yorumlanıyor.
Ferdi Kadıoğlu
DAHA KALİTELİ SOL BEK İSTİYOR
Şampiyonluk yolunda oynattığı futbolun yanı sıra sisteminde bek oyuncularının hücum katkısına çok önem veren Portekizli çalıştırıcı daha kaliteli sol bek istiyor.
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