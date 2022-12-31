Jorge Jesus'tan yönetime transfer mesajı!

31 Aralık 2022 Cumartesi, 16:29

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Makedon oyuncu Ezgjan Alioski'nin performansından memnun olmayan Portekizli hoca, hücum yönü daha kuvvetli bir isim arayışında.

Ezgjan Alioski



YÖNETİME MESAJ

Sabah'ta yer alan habere göre Jesus'un, Atakaş Hatayspor maçında sol bekte Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi yönetime aynı zamanda ciddi bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Ferdi Kadıoğlu

DAHA KALİTELİ SOL BEK İSTİYOR

Şampiyonluk yolunda oynattığı futbolun yanı sıra sisteminde bek oyuncularının hücum katkısına çok önem veren Portekizli çalıştırıcı daha kaliteli sol bek istiyor.



