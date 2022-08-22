Kadıköy'de Murat Sancak'a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, Adana Demirspor maçından önce Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak'a büyük ilgi gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:50
Kadıköy'de Murat Sancak'a sevgi gösterisi
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Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a sevgi gösterisinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların ilgisini geri çevirmeyen Sancak, reklam panolarını geçerek sarı-lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektirdi.


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