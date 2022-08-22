Kadıköy'de Murat Sancak'a sevgi gösterisi
Fenerbahçeli taraftarlar, Adana Demirspor maçından önce Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak'a büyük ilgi gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a sevgi gösterisinde bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarların ilgisini geri çevirmeyen Sancak, reklam panolarını geçerek sarı-lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
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