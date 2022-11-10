Karagümrük, 3 golle turu geçti
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırşehir'i 3-1 mağlup ederek tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Kırşehir ile karşı karşıya geldi.
Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Andrea Pirlo'nun ekibine galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mbaye Diagne, 73. dakikada Salih Dursun ve 88. dakikada penaltıdan Fabio Borini attı. Kırşehir'in tek golü 57. dakikada penaltıdan Savaş Yorulmaz'dan geldi.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 5. tura yükseldi.
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