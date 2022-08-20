Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Yukatel Kayserispor hazırlıklarını tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:43
Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 3. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam İstanbul'a hareket edecek.

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, yarın 19.15'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.


Medipol Başakşehir kayserispor Spor Toto Süper Lig

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