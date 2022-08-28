Kayserispor Giresunspor'u eli boş gönderdi!
Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Kayserispor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Kayserispor, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi.
Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Onur Bulut, 71. dakikada Gavranovic ve 87. dakikada Ramazan Civelek kaydetti.
Kayserispor'da Mame Thiam 45+5. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 6'ya yükseltti ve Giresunspor ile puanını eşitledi.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
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