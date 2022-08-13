Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Önemli olan 3 puandı'
Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Atan, "Bugün ilk defa oyuncularıma da söyledim, önemli olan bu 3 puanı alıp, geçen haftanın üzerine bir rahatlamaktı" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, "Bugün ilk defa oyuncularıma da söyledim, önemli olan bu 3 puanı alıp, geçen haftanın üzerine bir rahatlamaktı" dedi.
Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftaki oyun ve ilk 10 dakikalık başlangıçla oyun olarak maçın çok farklı yerlere gideceğini düşündüğünü söyledi.
Ancak golden sonra inanılmaz bir şekilde tedirgin olduklarını ve oynamaktan vazgeçtiklerini belirten Atan, şunları söyledi:
"İstanbulspor pres konusunda da bazı pozisyonlarda da geriden oyun kurarken birebirde eşleşti, biraz işimizi zorlaştırdı. İlk yarıyı fena atlatmasak da ikinci yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Ben teknik direktörlük hayatım boyunca skoru hiçbir zaman oyunun önüne koymamıştım. Bugün ilk defa oyuncularıma da söyledim, önemli olan bu 3 puanı alıp, geçen haftanın üzerine bir rahatlamaktı. İlk maçta oynadığımız oyunun bugün gelişerek devam etmesini bekliyordum. Tabii ki arada oynama alışkanlığı olan, top yapmayı seven, üzerinde baskı hissetmeyen bir rakibe karşı kazanmakta önemli. Zor ve sert bir maç olacağını düşünüyordum ama biraz beklediğimizden fazla oldu. Oyuncuların yine de çok iyi mücadele ettiler. Son topa kadar savaştılar. Bu maçtan büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Oyuncularımızı ve buraya gelen taraftarlarımızı tebrik ediyorum. İstanbulspor'u da çok beğendiğimi söylemem gerekiyor. Onlara da bir sonraki maçlarında başarılar diliyorum"
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