Kıtalararası şampiyonluğu bulunan Vakıfbank, Aksaray'da set alamadı
Sultanlar Ligi'nin 10’uncu haftasında Kuzeyboru sahasında VakıfBank’ı 3-0 yendi.
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Pınar Elma
KUZEYBORU: Hande Korkut, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz)
VAKIFBANK : Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meryem Boz, Guimaraes, Ogbogu, Hakley (Ayça Aykaç)
SETLER: 25-20, 25-21, 25-23
SÜRE: 85 dakika (26, 30, 29)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10’uncu haftasında Kuzeyboru sahasında VakıfBank’ı 3-0 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Spor Kulübü Başkanı Bülent Karaman, "Bugün sahamızda VakıfBank’ı yendik.Bu Aksaray için çok büyük bir olay. Aksaray’dan çıkan takım dünyanın takımını yenmeyi başardık. Bu galibiyeti şehrimize ve taraftarlarımıza armağan ediyorum” dedi.
Vakıfbank'ın Kıtalararası ve Avrupa şampiyonlukları bulunuyor.
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