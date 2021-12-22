La Liga'da Sevilla ile Barcelona birer puana razı oldu
La Liga'da 4. hafta erteleme maçında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geldi. 1-1 berabere biten karşılaşmada taraflar, birer puana razı oldu.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Sevilla, sahasında Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.
La Liga'nın 4. hafta erteleme maçında Sevilla, 32. dakikada Papu Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 45. dakikada Ronald Araujo ile 1-1'lik beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi. Sevilla'da Jules Kounde, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla lig ikincisi Sevilla, 38 puana ulaşarak lider Real Madrid ile arasındaki farkı 5 puana düşürdü. Barcelona ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu