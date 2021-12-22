La Liga'da Sevilla ile Barcelona birer puana razı oldu

22 Aralık 2021 Çarşamba, 01:53

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Sevilla, sahasında Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.

La Liga'nın 4. hafta erteleme maçında Sevilla, 32. dakikada Papu Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 45. dakikada Ronald Araujo ile 1-1'lik beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi. Sevilla'da Jules Kounde, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla lig ikincisi Sevilla, 38 puana ulaşarak lider Real Madrid ile arasındaki farkı 5 puana düşürdü. Barcelona ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.