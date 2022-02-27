Leeds United Bielsa'nın görevine son verdi
İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Arjantinli hoca Marcelo Bielsa ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Leeds United'da Bielsa dönemi sona erdi.
İngiliz kulüpten yapılan açıklamada, "Leeds United'ın, teknik direktör Marcelo Bielsa ile yollarını ayırdığını doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.
66 yaşındaki tecrübeli hoca, 2018 yılının haziran ayında Leeds United Kulübü'nün başına geçmişti.
Leeds United'dan yapılan açıklamada, Bielsa'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilecek yeni ismin pazartesi günü duyurulacağı belirtildi.
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