Lider Arsenal 5 maç sonra puan kaybetti
Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal, sahasında Newcastle United'la 0-0 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal, sahasında Newcastle United'ı ağırladı.
Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona ererken puanlar paylaşıldı.
Maç boyunca oyun kontrolünü elinde bulunduran Arsenal, Newcastle kalesine gönderdiği 17 şutta 4 isabet kaydetse de filelerle topu buluşturamadı.
Bu sezon özellikle defans hattının sağlamlığının ekmeğini yiyerek ilk 4 sırada kendisine yer bulan Newcastle, bu maçta da gol yemeyerek toplamda yediği gol sayısını 11'de tuttu ve gol yemediği maç sayısını da 10'a yükseltti.
Bu sonuçla Arsenal 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırırken namağlup serisini de 11 maça çıkardı ve 44 puana yükselerek liderliğini südürdü. Newcastle ise puanını 35'e yükseltti.
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