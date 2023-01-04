Lider Arsenal 5 maç sonra puan kaybetti

04 Ocak 2023 Çarşamba, 08:27

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal, sahasında Newcastle United'ı ağırladı.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona ererken puanlar paylaşıldı.

Maç boyunca oyun kontrolünü elinde bulunduran Arsenal, Newcastle kalesine gönderdiği 17 şutta 4 isabet kaydetse de filelerle topu buluşturamadı.

Bu sezon özellikle defans hattının sağlamlığının ekmeğini yiyerek ilk 4 sırada kendisine yer bulan Newcastle, bu maçta da gol yemeyerek toplamda yediği gol sayısını 11'de tuttu ve gol yemediği maç sayısını da 10'a yükseltti.

Bu sonuçla Arsenal 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırırken namağlup serisini de 11 maça çıkardı ve 44 puana yükselerek liderliğini südürdü. Newcastle ise puanını 35'e yükseltti.