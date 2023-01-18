Liverpool turu tek golle geçti!
İngiltere FA Cup 3. Tur tekrar maçında Liverpool, Wolverhampton'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
İngiltere FA Cup 3. Tur tekrar maçında Liverpool, Wolverhampton ile karşılaştı.
Molineux Stadium'da oynanan maçı Liverpool 1-0 kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Harvey Elliott kaydetti. İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.
2023'TE İLK KEZ KAZANDI
İngiliz devi bu sonuçla 2023'te ilk kez galibiyete uzandı. Mücadelenin ilk dakikalarında yaşanan kısa süreli elektrik kesintisi sebebiyle maç gecikmeli başladı.
Liverpool'da Fabio Carvalho'nun 35. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool bu sonuçla kupada adını 4. tura yazdıran taraf oldu. İngiliz devinin kupada bir sonraki rakibi Brighton olacak. Liverpool ile Brighton Hove Albion arasındaki 4. tur mücadelesi, 29 Ocak'ta oynanacak.
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