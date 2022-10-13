Liverpool'lu futbolcu Mohamed Salah, Bafetimbi Gomis'in rekorunu kırdı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, deplasmanda Rangers'ı 7-1 mağlup etti. Karşılaşmada 3 gol atarak hat-trick yapan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'e ait olan rekoru geçti.
Liverpool'un Rangers'ı 7-1 yendiği maçta Salah'ın yaptığı hat-trick tarihe geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde en hızlı hat-trick yapan isim olan Salah, Rangers ağlarına 7 dakikada 3 gol atmayı başardı.
REKOR GOMIS'TEYDİ
Daha önceki rekor ise Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'teydi.
Gomis, 2010-2011 sezonunda Lyon forması giyerken Dinamo Zagreb ağlarına 8 dakikada bıraktığı 3 golle bu unvanı elinde bulunduruyordu.
Şampiyonlar Ligi’ndeki en hızlı hat-trick’ler şu şekilde:
7 dakika - Mohamed Salah (Rangers 1-7 Liverpool, 12/10/22)
8 dakika - Bafétimbi Gomis (Dinamo Zagreb 1-7 Lyon, 07/12/2011)
9 dakika - Mike Newell (Blackburn 4-1 Rosenborg, 06/12/1995)
11 dakika - Raheem Sterling (Manchester City 5-1 Atalanta, 22/10/2019)
11 dakika - Cristiano Ronaldo (Real Madrid 8-0 Malmö, 08/12/2015)
11 dakika - Robert Lewandowski (Bayern 7-1 Salzburg, 08/03/22)
12 dakika - Robert Lewandowski (Crvena zvezda 0-6 Bayern, 26/11/2019)
12 dakika - Luiz Adriano (BATE Borisov 0-7 Shakhtar, 21/10/2014)
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