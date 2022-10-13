Liverpool'lu futbolcu Mohamed Salah, Bafetimbi Gomis'in rekorunu kırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, deplasmanda Rangers'ı 7-1 mağlup etti. Karşılaşmada 3 gol atarak hat-trick yapan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'e ait olan rekoru geçti.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 12:57
Liverpool'lu futbolcu Mohamed Salah, Bafetimbi Gomis'in rekorunu kırdı!
Abone Ol google-news

Liverpool'un Rangers'ı 7-1 yendiği maçta Salah'ın yaptığı hat-trick tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde en hızlı hat-trick yapan isim olan Salah, Rangers ağlarına 7 dakikada 3 gol atmayı başardı.

REKOR GOMIS'TEYDİ

Daha önceki rekor ise Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'teydi.

Gomis, 2010-2011 sezonunda Lyon forması giyerken Dinamo Zagreb ağlarına 8 dakikada bıraktığı 3 golle bu unvanı elinde bulunduruyordu.

Şampiyonlar Ligi’ndeki en hızlı hat-trick’ler şu şekilde:

7 dakika - Mohamed Salah (Rangers 1-7 Liverpool, 12/10/22)

8 dakika - Bafétimbi Gomis (Dinamo Zagreb 1-7 Lyon, 07/12/2011)

9 dakika - Mike Newell (Blackburn 4-1 Rosenborg, 06/12/1995)

11 dakika - Raheem Sterling (Manchester City 5-1 Atalanta, 22/10/2019)

11 dakika - Cristiano Ronaldo (Real Madrid 8-0 Malmö, 08/12/2015)

11 dakika - Robert Lewandowski (Bayern 7-1 Salzburg, 08/03/22)

12 dakika - Robert Lewandowski (Crvena zvezda 0-6 Bayern, 26/11/2019)

12 dakika - Luiz Adriano (BATE Borisov 0-7 Shakhtar, 21/10/2014)


uefa şampiyonlar ligi liverpool mohamed salah bafetimbi gomis galatasaray

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler