Londra derbisini Arsenal kazandı! Arsenal 3-1 Tottenham
Arsenal, Premier Lig'in 9. haftasında Kuzey Londra derbisinde evinde karşılaştığı Tottenham'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham'ı 3-1 mağlup etti.
Emirates Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, 20. dakikada Thomas Partey ve 31. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıya Gabriel Jesus'un golüyle başlayan Mikel Arteta'nın öğrencileri, 67. dakikada Granit Xhaka ile farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde skoru koruyan ev sahibi ekip, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Tottenham forması giyen Emerson Royal, rakibine yaptığı faulün ardından 62. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Takımının tek golünü kaydeden Kane, Premier Lig tarihinde deplasmanda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Liderlik koltuğunda oturan Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 21'e çıkarırken, bu sezon ilk mağlubiyetini alan Tottenham 17 puanda kaldı.
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