Manchester City'nin yeni kaptanı: İlkay Gündoğan!
Premier Lig devi Manchester City'nin yeni kaptanı İlkay Gündoğan oldu.
Premier Lig devi Manchester City'de Fernandinho'nun ayrılığı sonrası yeni kaptan belli oldu.
İngiliz devinde Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan takımın yeni kaptanı oldu.
Manchester City'nin Bournemouth'u 4-0 mağlup ettiği maça 11'de başlayan İlkay Gündoğan, kaptanlık pazubandı ile sahaya çıkmıştı.
Fernandinho takımdan ayrılmadan önce İlkay, ikinci kaptan konumunda bulunuyor. Takımda şu an ikinci kaptanı Kevin De Bruyne...
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