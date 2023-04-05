Manchester United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında kendi sahasında Brentford'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 12:01
Manchester United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heycanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Thomas Frank'ın takımı Brentford'ı konuk edecek.

MANCHESTER UNITED - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta Newcastle United'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.

Brentford ise Brighton deplasmanından 3-3'lük beraberlik ile ayrılmıştı.


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