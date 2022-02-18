Mario Balotelli saçlarını kazıttı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli saçlarını kazıttı.
Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, saçlarını kazıtarak idmana çıktı.
Kulüpten paylaşılan fotoğrafı gören taraftarlar, Balotelli'nin yeni tarzını beğendi. Deneyimli futbolcu, mavi-lacivertli formayla bu sezon 10 kez rakip fileleri havalandırdı.
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