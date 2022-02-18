Mario Balotelli saçlarını kazıttı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli saçlarını kazıttı.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2022 Cuma, 21:06
Mario Balotelli saçlarını kazıttı
Abone Ol google-news

Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, saçlarını kazıtarak idmana çıktı.

Kulüpten paylaşılan fotoğrafı gören taraftarlar, Balotelli'nin yeni tarzını beğendi. Deneyimli futbolcu, mavi-lacivertli formayla bu sezon 10 kez rakip fileleri havalandırdı.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler