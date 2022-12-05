Mauricio Pochettino'dan Kylian Mbappe açıklaması: 'O daha çocuk'
Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu. Pochettino, "Dünyadaki en iyi üç, beş oyuncudan birinden bahsediyoruz ve yeterince olgun olmadığından dolayı kendisini yönetmesi kolay değil, o daha bir çocuk" dedi.
Paris Saint-Germain'in eski hocası Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Pochettino yaptığı açıklamada, "23 yaşında ve şimdiden Dünya Kupası'nı kazandı. İnanılmaz bir yetenek ama sorun şu ki bazen kendinizi yönetmeniz gerekir" dedi.
İNGİLTERE MBAPPE'Yİ DURDURABİLİR Mİ?
Deneyimli teknik direktör ayrıca, "Dünyadaki en iyi üç, beş oyuncudan birinden bahsediyoruz ve yeterince olgun olmadığından dolayı kendisini yönetmesi kolay değil, o daha bir çocuk" diye konuştu.
"İngiltere Milli Takımı, Messi ve Mbappe'yi durdurabilir mi?" sorusuna başarılı çalıştırıcı, "Elbette bu mümkün. Son oynanan Senegal maçında tüm takım çok iyi performans gösterdi. Galler maçı da çok zor bir maçtı. O maçı da kazanarak bu tür zorlu karşılaşmlarla başa çıkabileceklerini gösterdiler. İngiltere her takımı yenebilir" açıklamasını yaptı.
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