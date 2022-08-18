Mauro Icardi ve menajeri Wanda Nara, transfer için İstanbul'da

18 Ağustos 2022 Perşembe, 12:53

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint-Germain (PSG) ile yol ayrımında olan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mauro Icardi ile ilgileniyor.

Fransız temsilcisinde teknik direktör Christophe Galtier'in yeni sezonda takımda düşünmediğini bildirdiği ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Arjantinli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün fırsat transferi seçenekleri arasında yer alıyor.

İSTANBUL'A GELDİLER

Bir süredir Mauro Icardi'nin transfer görüşmelerini yürüten eşi ve menajeri Wanda Nara, Galatasaray ile yeniden masaya oturdu.

Haber Global'in haberine göre; Mauro Icardi - Wanda Nara çifti, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz sezon süre aldığı 30 maçta yalnızca 5 gol kaydeden Mauro Icardi, PSG formasıyla toplamda 92 maça çıkarken, bu müsabakalarda toplam 38 gol ve 10 asist üretti. Arjantin Milli Takımı'nın formasını da 8 kez terleten ve 1 golü bulunan 29 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.