Meksika'ya galibiyet yetmedi!
Dünya Kupası C Grubu son maçında Meksika, Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.
Dünya Kupası C Grubu son maçında Meksika, Suudi Arabistan ile karşılaştı.
Lusail Iconic Stadium'da oynanan maçı Meksika 2-1 kazandı. Karşılaşmaya 90 dakika boyunca çok etkili başlayan Meksika ilk golü 47. dakikada Henry Martin ile buldu. Golden sonra yoğun baskısını sürdüren Gerardo Martino'nun öğrencileri 52. dakikada Luis Chavez golüyle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Meksika sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Meksika'da Antuna'nın 88. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Grubun diğer maçında Polonya ise Arjantin'e 2-0 mağlup oldu. Meksika'dan bir gol fazla atan Polonya bir üst tura yükselirken, Meksika turnuvaya veda etti.
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