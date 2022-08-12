Melih Saatçı yazdı 'Kopenhang maçları öncesi Visca’nın sakatlığı büyük talihsizlik'

12 Ağustos 2022 Cuma, 23:13

Trabzonspor yeni sezonun kendi sahasında ki ilk maçında galip gelerek Şampiyonlar Ligi play off’u öncesi üç puanı almayı başardı. Edin Visca’nın sakatlığı moralleri bozsa da futbolun içinde ne yazık ki böylesi olumsuzluklarla çok sık karşılaşabiliyoruz. Özellikle Kopenhang maçları öncesi Visca’nın sakatlığı büyük talihsizlik. Geçmiş olsun Visca, en yakında zaman da sahalara dönmeni diliyorum.

İlk yarı topa sahip takım Hatayspor olmasına rağmen topa sahip olduğu bölge daha çok kendi yarı sahası idi. Kendi yarı sahasında top çevirerek Trabzonspor’un baskısını kırmak istedi. Nitekim ilk yarı bu oyun anlayışında başarılı oldu diyebiliriz. İlk yarı hücum anlamında El Kaabi’nin pozisyonu dışında hücum yapabilen ve top çevirebilen bir takım göremedik.

Trabzonspor tam yol hücum hedefi ile maça başladı. Avcı’nı sahaya sürdüğü kadro maçta üstünlüğü bir an önce yakalama hedefinde idi. Trabzonspor ilk yarı top rakipteyken hücum geçişlerini iyi yapmasına rağmen en az 3 net gol pozisyonunu gole çeviremedi. Cornellius’un gol verilmeyen pozisyonu net ofsayttı. Hatay kalecisinin yan top zafiyeti durun topları çok iyi kullanabilen Trabzonspor’a avantajdı. Trazeguet ve Cornellius’un duran toptan yakaladığı pozisyonlar Trabzonspor’u ilk yarı öne geçirebilirdi.

Bakesatas’ın, Hamsik ‘in yokluğunda sazı eline alması ve de oyun içinde daha çok etkili olması gerekirken Bakesetas’ı çok etkili göremedim. Bakasetas kalitesinde olan bir oyuncunun özellikle mental olarak kendini maçlara çok daha iyi hazırlaması gerekir. Trabzonspor adına Bakesetas ileri ki maçlarda oyuna daha çok ağırlığını koyabilirse maç içinde daha çok etkili olabilirse ,Trabzonspor hücum opsiyonlarında çok rahatlar.

Trabzonspor adına ilk iki hafta da alınan altı puan takımın ivmesini yukarıya taşıması anlamında çok anlamlı.