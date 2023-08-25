Mert Hakan Yandaş: 'Nice 100'lere inşallah'

Yayınlanma: 25.08.2023 - 01:10

Güncelleme: 25.08.2023 - 01:10

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Twente maçının ardından açıklamalar yaptı.

Mert Hakan Yandaş yaptığı açıklamada, "Büyük bir camiada, bu şanlı forma altında 100. maçı oynamak benim için büyük bir gurur. Bugünün de böyle güzel bitmesi daha da anlamlandırdı. İrfan'ı ve takımı tebrik ediyorum. İrfan, oyuna girdikten sonra inanılmaz şeyler yaptı. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İrfan'ın da dediği gibi inşallah şampiyonluklar nasip olur. Nice 100'lere inşallah." dedi.

Mert Hakan Yandaş, "Benim bu konuyla ilgili net bir görüşüm var. Türk oyuncular camiayı, birlikteliği, tarihi yabancı oyunculara aktarır. Onların kalitesi de takımı şampiyonluğa götürür. Bu sene bu oluşum daha net ortaya çıktı diyebilirim. Çok önemli isimler katıldı bu sene. Biz de onlara bu camianın aidiyetini, birlikteliğini, şampiyonluğa olan özlemini anlatıyoruz. Onlar da inanılmaz profesyonel." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Camiaya gelir gelmez sahip çıkmaya başladılar. Bu çok önemli. Gerçekten büyük lider oyuncular var. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında bu işin pasaportu yok. Türkü, yabancısı yok. Herkesin armaya olan saygısı aynı. Sadece buradan bakalım. Takım olgusunu oluşturmaya devam edelim. Taraftarımıza bunu söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.