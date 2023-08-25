Mert Hakan Yandaş: 'Nice 100'lere inşallah'
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Twente maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yandaş, 'Nice 100'lere inşallah' dedi.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Twente maçının ardından açıklamalar yaptı.
Mert Hakan Yandaş yaptığı açıklamada, "Büyük bir camiada, bu şanlı forma altında 100. maçı oynamak benim için büyük bir gurur. Bugünün de böyle güzel bitmesi daha da anlamlandırdı. İrfan'ı ve takımı tebrik ediyorum. İrfan, oyuna girdikten sonra inanılmaz şeyler yaptı. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İrfan'ın da dediği gibi inşallah şampiyonluklar nasip olur. Nice 100'lere inşallah." dedi.
Mert Hakan Yandaş, "Benim bu konuyla ilgili net bir görüşüm var. Türk oyuncular camiayı, birlikteliği, tarihi yabancı oyunculara aktarır. Onların kalitesi de takımı şampiyonluğa götürür. Bu sene bu oluşum daha net ortaya çıktı diyebilirim. Çok önemli isimler katıldı bu sene. Biz de onlara bu camianın aidiyetini, birlikteliğini, şampiyonluğa olan özlemini anlatıyoruz. Onlar da inanılmaz profesyonel." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, "Camiaya gelir gelmez sahip çıkmaya başladılar. Bu çok önemli. Gerçekten büyük lider oyuncular var. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında bu işin pasaportu yok. Türkü, yabancısı yok. Herkesin armaya olan saygısı aynı. Sadece buradan bakalım. Takım olgusunu oluşturmaya devam edelim. Taraftarımıza bunu söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da korkutan deprem!
- Erdoğan ailesine seslenen Kibariye: 'Götürdük malları'
- Merkez Bankası'ndan şahin faiz artışı!
- O düzenlemenin perde arkası!
- Hakaretler ve beddualar yağdırdı!
- '2.5 milyon yıldır deprem üretmeyen...'
- Bekçi ve iki polis tutuklandı!
- TFF'den Beşiktaş'a yanıt!
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- Çanakkale'deki yangınla ilgili yeni gelişme!