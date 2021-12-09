Mesut Özil, çocukluk 'idolü' Okocha ile Kadıköy'de buluştu

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha, Fenerbahçe- Eintracht Frankfurt mücadelesi için Ülker Stadyumu'na geldi. Mesut Özil de çocukluk

İHA
09 Aralık 2021 Perşembe, 21:24
Mesut Özil, çocukluk 'idolü' Okocha ile Kadıköy'de buluştu
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Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha, Kadıköy’e yıllar sonra ayak bastı.

Efsane futbolcuya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi.

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin efsanevi futbolcularından Jay Jay Okocha’ya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi. Formayı alan Okocha taraftarları selamlarken, tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

Mesut Özil, 27 Ocak'ta sosyal medya üzerinden çocukken "idolü" olan Jay Jay Okocha'ya atıfta bulunan bir paylaşımda bulunmuştu:

 


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