Mesut Özil, çocukluk 'idolü' Okocha ile Kadıköy'de buluştu
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha, Fenerbahçe- Eintracht Frankfurt mücadelesi için Ülker Stadyumu'na geldi. Mesut Özil de çocukluk
Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha, Kadıköy’e yıllar sonra ayak bastı.
Efsane futbolcuya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi.
Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin efsanevi futbolcularından Jay Jay Okocha’ya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi. Formayı alan Okocha taraftarları selamlarken, tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.
Mesut Özil, 27 Ocak'ta sosyal medya üzerinden çocukken "idolü" olan Jay Jay Okocha'ya atıfta bulunan bir paylaşımda bulunmuştu:
Bundan yaklaşık 20-25 sene kadar önce Gelsenkirchen sokaklarında sırtında 10 numara Jay Jay Okocha yazılı Fenerbahce forması ile futbol topunun peşinde aşkla koşan göçmen bir Türk çocuğuyken bugün çok şükür ki uzun yıllardır hayalini kurduğum bu formayı giyebilmek bana nasip oldu pic.twitter.com/dRzW6NZOsC— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 27, 2021
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