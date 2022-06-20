Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sildi!

Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi giderek derinleşiyor. İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan ve Jorge Jesus tarafından affedilmeyen deneyimli oyuncu, sezonun ilk antrenmanında Almanya'ya gitmişti. Mesut Özil şimdi de sarı lacivertli kulübü sosyal medyada takibi bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 09:50
Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sildi!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan ve yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da henüz affedilmeyen Mesut Özil, Sosyal Medya hesaplarında sarı lacivertli kulübü takipten çıktı.

Instagram ve Twitter üzerinden Fenerbahçe'nin resmi hesaplarını Takip etmeyi bırakan deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarını ise takip etmeyi sürdürüyor. Mesut Özil'in takipten çıkmadığı diğer hesaplar arasında Fenerbahçe Beko ve Fenerium gibi kulübün bazı resmi sayfaları bulunuyor.


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