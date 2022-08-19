Metin Öztürk'ten transfer açıklaması!
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, 1-0 kazanılan Ümraniyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, 1-0 kazanılan Ümraniyespor karşılaşmasını değerlendirdi.
Öztürk, "Bu sene herkes şampiyon olmak istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Dursun Başkanımız da rotayı çizdi. Transferler de buna göre yapılıyor. Birkaç eksiğimiz kaldı, inşallah yakında onları da tamamlayacağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Hakem kardeşlerimiz biliyoruz çok iyi niyetli ama bugün yine gözümüze takılan birkaç şey oldu. Biraz daha dikkat. İş adaletli geçtiği sürece bizim başka bir talebimiz yok. Herkesin iyi niyetli olduğuna eminiz. Güzel bir akşam, hep mayıslar bizimdir diyoruz. Tüm yönetim buradaydık, Dursun Başkanımızın annesi vefat etti. O yüzden burada yoktu. İnşallah Dursun Başkanımızın liderliğinde şampiyonluğu kutlayacağız. Yola çıktığımız gündeki gibi gene Anıtkabir'e gidip Ata'mıza şükranlarımızı sunacağız. Taraftarlarımıza bayrakları hazırlasınlar demiştik, biz ne gerekiyorsa yapacağız demiştik. Biz aynı yolda gidiyoruz." dedi.
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