Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A ekibi Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında kendi sahasında İngiliz Premier Lig kulübü Newcastle United'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 08:29
Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United'ı konuk edecek.

MILAN - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

MILAN - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'n yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.


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