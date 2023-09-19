Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Serie A ekibi Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında kendi sahasında İngiliz Premier Lig kulübü Newcastle United'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United'ı konuk edecek.
MILAN - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
MILAN - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'n yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
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