Milletler Ligi'nde program belli oldu
FIVB Milletler Ligi'nde Ankara'da oynanacak maçların programı belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadelede edeceği Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanacak 2. Grup (Pool 2) maçlarının programı belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 31 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Müsabakaların programı şu şekilde:
31 Mayıs Salı:
15.30 Tayland-Bulgaristan
18.30 Türkiye-İtalya
1 Haziran Çarşamba:
15.30 Belçika-Sırbistan
18.30 Çin-Hollanda
2 Haziran Perşembe:
13.00 Tayland-Sırbistan
16.00 Bulgaristan-Hollanda
19.00 Belçika-İtalya
3 Haziran Cuma:
13.00 Sırbistan-Bulgaristan
16.00 Hollanda-İtalya
19.00 Türkiye-Çin
4 Haziran Cumartesi:
13.00 Tayland-Belçika
16.00 Çin-İtalya
19.00 Türkiye-Bulgaristan
5 Haziran Pazar:
13.00 Sırbistan-Hollanda
16.00 Tayland-Çin
19.00 Türkiye-Belçika
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