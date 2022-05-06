Milli okçular Efe Gürkan Maraş, Emircan Haley ve Songül Lök Avrupa'da yarı finalde

06 Mayıs 2022 Cuma, 09:41

Bulgaristan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'i sürüyor.

Filibe kentinde yapılan organizasyonda erkekler klasik yayda milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'sinde ilk iki turu bay geçti.

Son 32 turunda Hırvat Lovro Cerni ile karşılaşan Mete, rakibini 6-4 yenerek son 16 turuna yükseldi. Bu turda Hollandalı Willem Bakker ile eşleşen Mete, rakibine 6-2 yenildi.

Erkekler klasik yayda Efe Gürkan Maraş ise ilk turu bay geçti. Efe, ikinci turda Portekizli Ramos Diogo'yu 7-1, son 32 turunda Romanyalı Mario Timpu'yu 7-3, son 16 turunda ise İtalyan Mandia Massimiliano'yu 6-2, çeyrek finalde de yine İtalyan Marco Morello'yu 6-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Efe Gürkan, yarı finalde Hollandalı Willem Bakker ile eşleşti.

Erkekler klasik yayda Samet Ak, ilk turda İsviçreli Arnaud Renaud'u 7-1, ikinci turda Lüksemburglu Pit Klein'i 6-2 yendi.

Samet, son 32 turunda karşılaştığı ABD'nin Virgin Adalarından Nicholas D'Amour'a ise 6-2 yenildi.

Erkekler klasik yayda ilk turu bay geçen Muhammet Yıldırmış, ikinci turda İrlandalı Maxwell O'keeffe'yi 7-3 yendi. Muhammet, son 32 turunda Slovakyalı Juraj Duchon'a 6-5 mağlup oldu.

Klasik yay kadınlar

Kadınlar klasik yayda ilk turu bay geçen Aslı Er, son 32 turunda Yunan Anatoli Martha Gkorila'ya 7-3 yenildi.

Kadınlar klasik yayda ilk turu bay geçen Ezgi Başaran, son 32 turunda İsviçreli Simone Gerster'i 7-1, son 16 turunda Estonyalı Triinu Lilienthal'i 6-2 yendi.

Ezgi çeyrek finalde Hollandalı Winkel Laura Van Der'e 6-0 mağlup oldu.

Kadınlar klasik yayda ilk turu bay geçen Gülnaz Coşkun, son 32 turunda Azerbaycanlı Svetlana Simonova'yı 6-0, son 16 turunda Danimarkalı Randi Degn'i 6-2 yendi.

Gülnaz, çeyrek finalde İtalyan Chiara Rebagliati'ye 6-2 yenildi.

Kadınlar klasik yayda ilk turu bay geçen Yasemin Ecem Anagöz, son 32 turunda İsveçli Erika Jangnas'ı 6-5 yendi.

Yasemin, Danimarkalı Kirstine Andersen'e 6-2 mağlup oldu.

Emircan Haney yarı finale yükseldi

Makaralı yay erkeklerde ilk turu bay geçen Batuhan Akçaoğlu, son 32 turunda Bulgar Yordan Kostadinov'u yenerek son 16 turuna kaldı. Batuhan, bu turda Norveçli Sander Figved'e yenildi.

Makaralı yay erkeklerde ilk turu bay geçen Emircan Haney, son 32 turunda Bulgar Vasil Gerginov, son 16 turunda Sırp Stefan Zikic, çeyrek finalde Lüksemburglu Gilles Seywert'i yenerek yarı finale yükseldi.

Emircan, yarı finalde Yunan Dimitrios Drakiotis ile karşılaşacak.

Makaralı yay erkeklerde ilk turu bay geçen Yakup Yıldız, son 32 turunda Marios Englezos'u, son 16 turunda Yunan Stavros Koumertas'u yendi.

Yakup, çeyrek finalde İtalyan Leonardo Costantino'ya mağlup oldu.

Songül Lök yarı finalde

Makaralı yay kadınlarda son 32 turunu bay geçen Yeşim Bostan, son 16 turunda İsviçreli Lucrezia Gavazzi'yi yenere çeyrek finale yükseldi.

Yeşim, çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Songül Lök'e yenildi. Yarı finale yükselen Songül, bu turda Hırvat Amanda Mlinaric ile eşleşti.

Makaralı yay kadınlarda son 32 turunu bay geçen Ayşe Bera Süzer, son 16 turunda Romen Andreea Albu'yu yenerek çeyrek finale yükseldi.

Ayşe Bera, çeyrek finalde Hırvat Amanda Mlinaric'ye yenildi.