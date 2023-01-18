MKE Ankaragücü 22 yıl sonra çeyrek finalde
MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyerek kupada yoluna devam etti ve uzun süre sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.
MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 22 yıl sonra çeyrek finale kaldı.
Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyordu.
Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyerek kupada yoluna devam etti ve uzun süre sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’nin ev ev seçim planı
- 'Başında can çekişiyor, niye takıyorsun?'
- Meclis martta feshedilecek
- Erdoğan'dan kürsüde seçim için '14 Mayıs' mesajı
- Ünlü şarkıcının eşi cezaevinde yaşamını yitirdi
- 'Eğer ajandam var diyorsan...'
- Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu vurgusu
- CHP'den 'seçim' için ilk tepki
- Başkan Soyer 'Zehirsiz kent İzmir' için imza attı
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı