MKE Ankaragücü hazırlık maçında Yeni Malatyaspor’u rahat geçti
Erciyes Cup bünyesinde oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor’u 3-0’lık sonuçla mağlup etti.
MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yeni Malatyspor ile hazırlık maçı yaptı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan müsabakayı Bahadır Bulut, Burak Bulut ve Burak Daloğlu hakem üçlüsü yönetti.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı sahaya şu 11’le çıktı: Bahadır Han, Oğuz, Sinan, Abdullah, Marlon, Diack, Pedrinho, Zahid, Tasos, Ariyibi, Ali Sowe.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise maça şu 11’le başladı: Oytun, Erşan, Berat, Burak, Arda, Ogün, Hüseyin, Atakan, Ebes, Aly Male, Ferhat.
MKE Ankaragücü 40’ıncı dakikada Ali Sowe’nin golü ile öne geçti: 1-0. Maçın ilk yarısı 1-0’lık sonuçla tamamlandı. Başkent ekibinde oyuna ikinci yarı giren Federico Macheda 64’üncü dakikada farkı ikiye çıkartırken Eren Derdiyok 89’uncu dakikada skoru belirleyen golü attı: 3-0. Erciyes Cup ilk maçında Kayserispor ile berabere kalan MKE Ankaragücü ikinci hazırlık maçında Yeni Malatyaspor’u 3-0’lık sonuçla mağlup etti.
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