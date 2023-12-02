Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 2-2 sona erdi.
Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.
Alanyaspor, Sergio Cordova ile 28'de öne geçti. Konyaspor, bu gole 32. dakikada Alexandru Cicaldau ile eşitliği sağladı. Alanyaspor, 39. dakikada Joao Novais'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.
Konyaspor'da Robert Muric, 52. dakikada skora bir kez daha eşitlik getirdi ve skor 2-2 oldu.
Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Konyaspor 14, Alanyaspor 11 puana yükseldi.
Konyaspor, ligde gelecek hafta sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.
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