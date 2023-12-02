Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 16:15

Güncelleme: 02.12.2023 - 16:15

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Alanyaspor, Sergio Cordova ile 28'de öne geçti. Konyaspor, bu gole 32. dakikada Alexandru Cicaldau ile eşitliği sağladı. Alanyaspor, 39. dakikada Joao Novais'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Konyaspor'da Robert Muric, 52. dakikada skora bir kez daha eşitlik getirdi ve skor 2-2 oldu.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor 14, Alanyaspor 11 puana yükseldi.

Konyaspor, ligde gelecek hafta sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.