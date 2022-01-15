Novak Djokovic için kritik gün yarın

15 Ocak 2022 Cumartesi, 08:41

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin yetkilerini kullanarak vizesini iptal etmesi üzerine Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi Novak Djokovic'in davasını Avustralya Federal Mahkemesine sevk etti.

Pazar günü yerel saatle sabah 09.30'da görüleceği açıklanan duruşmadan çıkacak kararla, Sırp raket Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağı belli olacak.

DURUŞMA 3 HAKİMLE YAPILIRSA TEMYİZ YOLU KAPANIYOR

Federal Mahkeme Yargıcı David O'Callaghan'ın, duruşmanın tek bir yargıç tarafından mı yoksa üç yargıçtan oluşan bir heyetle mi ele alınacağına karar vermeye çalıştığı bildirildi.

Yasaya göre, duruşmanın üç yargıçla yapılması durumunda, çıkacak karar için temyiz yolu kapanıyor.

Djokovic'in avukatları yazılı savunma taslaklarını gün ortasına kadar sunmayı kabul ederken, Bakan Hawke'yi temsil eden avukatların yazılı cevaplarını bu gece 22.00'ye kadar mahkemeye vermeleri gerekiyor.

Ünlü tenisçinin avukatları, Hawke'nin, Djokovic'in aşı karşıtı bir toplumun sembolü olarak görüldüğü gerekçesiyle vizesini iptal ettiğini ileri sürdü.

Djokovic'in Avustralya'da bu yönde bir davranış sergilemediğini belirten avukatlar, bu nedenle vize iptalinin yasal bakımdan geçersiz olduğunu savunuyor.

Avustralya Sınır Koruma görevlileri tarafından gözaltına alındığı açıklanan Djokovic'in, mülteci gözaltı merkezine nakledileceği bildirildi, ancak hangi gözaltı merkezine nakledileceği ve şu ana kadar nerede tutulduğu bilinmiyor.

Davası sonuçlanana kadar Avustralya'da kalması mahkeme tarafından garanti altına alınan ünlü raketin bu süreçte gözaltında tutulması bekleniyor.