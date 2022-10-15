Okan Buruk ateş püskürdü! 'Artık kötü niyet arıyorum!'

15 Ekim 2022 Cumartesi, 23:12

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"9. maç, 6. deplasman! Deplasmanda ilk kez kaybettik, üzüldük. İlk yarıdaki oyun, bizim kalitemizde değildi. Dikine doğru oynamakta zorlandık. Yavaş ve yana oynadık. Dik oynadığımızda pozisyon bulduk. Bizim kalitemizdeki bir takımın oyununu oynamadık. Bitiricilik sorunu devam etti. Orta kalitesi, topu kendi arkadaşımızla buluşturma... Bu sorunlar ortaya çıktı.

El pozisyonu vardı. Ancak VAR, Türkiye'de yine çalışmadığını ortaya koydu. Mevcut düzendeki VAR hakemleri yetersiz ve tehlikeli. Golümüz VAR'dan döndü. Ancak rakip ceza sahasında elle oynama da penaltı. Orta hakem uyarılmalıydı. Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk.

Hakem atamaları, sadece Galatasaray'ı sinir etmek için yapılıyor. Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu... Bunda artık kötü niyet arıyorum.

İkinci yarı uzatma süresi... Kaleciye bir sarı kart bile çıkmadı. Türk futbolunun en büyük sıkıntısı hakemler! Bugün bir kez daha ortaya çıktı. VAR sistemi kötü çalışıyor, tekrar gördük.

Türkiye'de Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor. İyi değildik, altını çizeyim ama VAR hakemlerinin oyuna etkisi üzücüydü.

Bu tarz kaliteli oyuncuların top kaybetmemesi gerekir. Son 1 ayda 2. maçımızı oynadık. Bu bizi olumsuz etkiledi. Ara vermek bazen devamlılık anlamında sıkıntıya yol açıyor. Bugünkü oyun için bunu söyleyebilirim.

Galatasaray taraftarı merak etmesin! Daha ligin 10. haftası, şampiyonluk yolunda yara aldık ama tedavi edeceğiz. Bize güvensinler, oyuncularımıza güvensinler. Tekrar aynı havayı yakalayacağız. Kritik bir maçtı ama etkilenmeyeceğiz. Şampiyonluk inancımızdan vazgeçmeyeceğiz ama daha iyi oynayacağız. Bunun için çalışacağız.

VAR'dan her hafta şikayet eden hakemler var. Bu VAR hakemleri istenildiği gibi kullanılmaya başlandı. Bundan en çok etkilenen Galatasaray! Galatasaray'a karşı bir oluşum var! Bunu net şekilde görüyoruz! Barış Alper Yılmaz'ın elini görüyorsunuz, o zaman penaltı da göreceksiniz. Sacha Boey'in ayağına gelen darbeyi de göreceksiniz. Görmüyorsanız, bu işi yapmayacaksınız. Bu çocuk oyuncağı değil! Başarısızlıkta herkes hesap veriyor... VAR sistemi işlemiyor, bunu bir kez daha gördük."