Okan Buruk: 'Galatasaray'dan maddi bir beklentim yok'
Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray camiasına net bir mesaj gönderdi. Buruk, "Galatasaray'da kim başkan olursa olsun eğer bir hoca değişimi yaşanacaksa maddi-manevi hiçbir beklentim olmadan Galatasaray'a hizmet etmek isterim" dedi.
Seçim süreci içinde bulunan Galatasaray'da yeni teknik direktör olarak adı geçen en önemli isimlerden birinin de Okan Buruk olduğu ileri sürüldü.
Sarı-kırmızılı formayla futbolculuk kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan Buruk, sonrasında teknik direktör olarak da önemli takımlarda görev yaptı. Genç hoca, Başakşehir ile 2019/2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayıp kariyerine ara vermişti.
Ailevi sebeplerden dolayı bir süre futboldan uzak kalan Buruk'un, teknik direktörlüğe geri dönmek için geri sayım yaptığı ifade edildi. 48 yaşındaki teknik direktör, konuyla ilgili olarak Fanatik'e açıklamada bulundu. Başarılı hoca, "Galatasaray'da kim başkan olursa olsun eğer bir hoca değişimi yaşanacaksa maddi-manevi hiçbir beklentim olmadan Galatasaray'a hizmet etmek isterim" dedi.
Galatasaray Kulübü'nün 30 Mart tarihinde yapmayı planladığı başkanlık seçimleri İstinaf Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, mahkemenin koyduğu tedbirin ardından yeni bir tarih belirleyerek 4-11 Haziran'da seçim kararı almıştı.
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