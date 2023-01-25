Okan Buruk takımından emin: 'İkinci yarının lideri oluruz'

Süper Lig ekibi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un takımın performansından memnun olduğu ve sezonun ikinci yarısında en çok puanı toplayan takım olarak şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:23
Okan Buruk takımından emin: 'İkinci yarının lideri oluruz'
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Galatasaray'da 4 puanlık avantaja rağmen teknik direktör Okan Buruk ve ekibi yere sağlam basıyor. Ligin ilk yarısında 19 maç sonunda 2.36 puan ortalaması tutturan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılarda teknik kadro aynı ciddiyeti koruyor.

Milliyet'in haberine göre ikinci yarı fikstürünü dikkatle takip eden sarı-kırmızılı teknik heyet yine en fazla puanı toplayan takım olacaklarına inanıyor. Okan Buruk ve ekibini bu düşünceye iten nokta ise takımın tecrübeli isimlerinin yakalayacakları form ve ikinci yarı fikstürünün daha rahat görünmesi.

Bu noktada da özellikle Nef Stadı'nda maçların büyük taraftar desteğiyle oynanması büyük avantaj olarak değerlendiriliyor.

Okan Buruk

"EN ÇOK PUAN TOPLAYAN OLURUZ"

Sarı-kırmızılıları umutlandıran diğer bir nokta ise yine deplasmanda en fazla puan toplayan takımın yine kendileri olması.

Dış sahada 10 maçta 23 puan toplayarak bu konuda da zirvede olan Galatasaray 2.3 puan ortalaması ile dikkat çekti.

Bu çevrede Buruk'un "İkinci yarının da en çok puan toplayanı ve lideri biz oluruz" dediği öğrenildi. 


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