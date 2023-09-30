Okan Buruk'tan forma adaleti!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 09:24

Güncelleme: 30.09.2023 - 09:24

Galatasaray, yoğun ve zorlu fikstüre girerken teknik direktör Okan Buruk elindeki kadroyu ekonomik kullanmanın planlarını yapıyor.

Buna göre son dönemde yorgunlukları da dikkate alarak her maçta 5-6 ismi değiştiren Buruk, Ankaragücü ve Manchester United maçlarında da geleneği bozmayacak. Sarı-kırmızılı kulübün patronu Ankaragücü'ne başka, Manchester United'a ise bambaşka kadro sürecek.

Galatasaray'ın hocası Ankaragücü maçında 11'de sahaya sürmeyi düşünmediği bazı isimleri Manchester Ünited karşısında ise direkt kullanacak. Bunların başında da Zaha geliyor. Yıldız futbolcu, İngiliz ekibine karşı sarı-kırmızılı takımın en önemli kozlarından biri olarak forma giyecek. Zaha bugün ise hamle futbolcusu olarak görev yapacak.

Okan Buruk'un Ankaragücü'ne sol bekte görev vereceği Angelino'yla Manchester'da başlamanın riskleri üzerinde durduğu ve İngiltere'de bu pozisyonda Abdülkerim'in forma giyebileceği belirtildi. Buna göre Buruk'un Sanchez-Nelsson ve Abdülkerim'e Manchester deplasmanında aynı anda şans verebileceği vurgulandı.

Ankaragücü karşısında sol önde maça başlayacak Kerem'in İngiltere'de 10 numarada değerlendirilmesinin planlandığı öğrenildi.