Okan Buruk'tan maç sonu tepkisi: 'Hakemin faul vermediği o pozisyon...'

Yayınlanma: 06.10.2024 - 21:33

Güncelleme: 06.10.2024 - 21:33

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u Yunus Akgün'ün 27. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Sarı-kırmızılılar puanını 22 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

"HAKEMİN FAUL VERMEDİĞİ O POZİSYON..."



Okan Buruk, "Maçın ilk yarısı kalemize çok yaklaştırmadık. Hepimizin faul olarak gördüğü ama hakemin faul vermediği o pozisyonu net olarak sayabiliriz. Rakibi kendi ceza sahamıza çok sokmadık. Son 2 maçın baskısı vardı üzerimizde. Başlayanlar sonradan girenler iyi oyun çıkardı. Liderdik, lider devam ediyoruz. Rakiplerimizle arayı açmak istiyoruz. Oyuncuları robot olarak görüyoruz. Oyuncular milli takıma gidecek, dinlenmesi gerekiyor. 7 maçlık bir seri en yoğun fikstürümüzdü. İyi bir takımdık. Uzun zamandır galibiyet serisi bizim için önemliydi. Son 26 maçın 24'ünü kazanan bir takım var. Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray 5. yıldız için en önde gidiyor" dedi.

Buruk, Süper Lig'in kalitesi hakkında yağtığı yorumda, "Her sene zorlaşıyor. Her sezon daha zor hale geliyor. Samsunspor'a baktığımızda üst sıraları zorluyor. Hiçbir şekilde berabere ya da kaybetme lüksümüz yok. Kalite arttıkça ligin zevki de artacak" diye konuştu.