Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması

Yayınlanma: 15.04.2023 - 09:17

Güncelleme: 15.04.2023 - 09:17

Galatasaray Teknik Okan Buruk, Kayserispor karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

49 yaşındaki teknik adam, sözleşmesi için gelen soruya da cevap verdi. Okan Buruk, açıklamasında, "Ben buraya gelirken de bir şey konuşmadım. Galatasaray benim için çok önemli, çok değerli. Burada olmak benim için büyük bir şans. Çocukluk hayalimdeki takımın başındayım. Bu benim için büyük bir mutluluk. Maddi anlamda da sezon başında bir şey konuşmadık. Bundan sonra da bir şey konuşmayız. Bana hizmet etme şansı verildiği sürece burada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum." diye konuştu.

Okan Buruk, sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.