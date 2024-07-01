Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'Aciliyeti olan bölge...'

Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:41

Güncelleme: 01.07.2024 - 09:41

Okan Buruk, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında transferle ilgili açıklama yaptı.

"ORTA SAHA, SAĞ BEK İSTİYORUZ"

Bir forvet düşünceleri olduğunu belirten Buruk, "Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda onun bitmesini bekliyoruz. Eksik bölgelerimiz, aciliyeti olan özellikle sağ bek orta saha oyuncusu. Çok iyi oyunculara sahibiz. Orta sahadaki oyuncularımız çok iyi. Biz en güçlü kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Yine devamında ihtiyacımız olan yerlere de takviyeler yapacağız" dedi.

"EN YAKIŞAN OYUNCUYU BULACAĞIZ"

Birçok Galatasaraylı oyuncuya teklif geldiğini anlatan Buruk, "Galatasaraylı oyuncular her türlü gündemde, teklif alıyorlar ilgileniliyor. Çok önemli bir kadroya, çok önemli oyunculara sahibiz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz her türlü desteği bize veriyor. Maddi ve manevi anlamda hep yanımızdalar. Biz de teknik ekip olarak çalışıyoruz. En iyi oyuncuyu almaya çalışıyoruz. Bu kolay olmuyor, en doğrusunu Galatasaray'a en yakışan oyuncu bulacağız" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR SENE KOLAY DEĞİL"

Buruk, bir gazetecinin rakip teknik direktörlerle ilgili sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Her yıl zor, kolay bir yıl yok. Her senenin başlangıcında dört takım şampiyonluğa oynuyor. Trabzonspor yine kadrosunu korudu, önemli bir hocaya sahip yine transferler yapıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı şekilde yine çok önemli bir kariyere sahip hocalar getirdi. O yüzden bundan sonra kadrolar şekillenecek, lig başlayacak. Lig başladıktan sonra yarış başlayacak, ama yine dört takımın amacı şampiyonluk. O yüzden bundan önceki seneler nasıl zorsa aynı zorlukla başlayacak. Önemli olan bunu kolaya çevirmek. Biz de kazanarak kolaya çevirmeye çalışacağız."