Oleksandr Petrakov: Sahadan ne yazık ki yenilgiyle ayrıldık
Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, “Maalesef basit hatalarımız vardı ve sahadan ne yazık ki yenilgiyle ayrıldık. Bunları aramızda konuşacağız. Sonraki maçlarda bu hataları yapmak istemiyoruz. Türkiye maçını tam olarak değerlendirmem için biraz uyumam gerek” dedi.
Ermenistan, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında evinde Türkiye'ye 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşma sonrası Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basit hatalar yaptıklarını dile getiren Petrakov, “İki taraf da güzel bir maç oynadı. Maalesef basit hatalarımız vardı ve sahadan ne yazık ki yenilgiyle ayrıldık. Bunları aramızda konuşacağız. Sonraki maçlarda bu hataları yapmak istemiyoruz. Türkiye maçını tam olarak değerlendirmem için biraz uyumam gerek. Ancak sonra maçla ilgili derin bir analiz yapabilirim" ifadelerini kullandı.
“YALNIZCA 1 HAFTADIR TAKIMLA ÇALIŞIYORUM”
Takımla 1 haftadır çalıştığını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Oyuncu değişikliklerinde geç kaldığımı düşünmüyorum. Yalnızca 1 haftadır takımla çalışıyorum, henüz tüm oyuncuların potansiyellerine hakim değilim. Mkrtchyan sarı kart alınca 4'lü defansa geçtik, Türkiye de 4'lü defansa geçti. İki takım da karşılıklı değişiklikler yaptı. Takımımda özellikle Iwu'nun oyununu çok beğendim. Tecrübe futbolda çok önemli. Bazı sakatlıklar var onların durumuna bakacağız. Genç oyuncuları da takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Oyuncularıma ve birbirimize güvenmemiz gerek. Güvenirsek her şey çok daha kolay olur dedim. (Gülerek) Bavulum hazır her zaman istifa edebilirim. Önümüzdeki maçlara iyi bir şekilde hazırlanmalıyız” dedi.
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