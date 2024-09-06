Osimhen transferinin ardından... Okan Buruk'tan flaş sistem değişikliği kararı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen transferi sonrası sistem değişikliğine gideceği iddia edildi.
Victor Osimhen ile sansasyonel bir transfere imza atan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sistem değişikliğine gitmesi bekleniyor.
Sarı-Kırmızılarla Süper Lig'de 2 yıl üst üste şampiyonluk kazanan Okan Buruk, 4-2-3-1 dizilişinden vazgeçebilir.
Osimhen transferi sonrası çift forvete geçiş yapması beklenen Okan Buruk'un 3-5-2 formasyonuna geçeceği öne sürülüyor.
3'LÜ SAVUNMA OYNAYACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk 3-5-2'ye geçerek Galatasaray'da yeni bir dönemi başlatacak.
Sol kanadı İsmail Jakobs'a emanet edecek olan Okan Buruk sağda Barış Alper Yılmaz'ı kullanacak.
Haberde Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Metehan Baltacı'nın üçlü savunmaya uygun olduğundan bahsedildi.
ICARDI İYİLEŞENE KADAR BATSHUAYI OYNAYACAK
Mauro Icardi iyileşene kadar Victor Osimhen'i ileri uçta Michy Batshuayi'nin tamamlayacağı aktarıldı.
Arjantinli golcünün dönüşüyle Osimhen-Icardi tandemine geçileceği belirtildi.
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