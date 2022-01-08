Osman Korkmazel, Galatasaray'ın Giresunspor mağlubiyetini değerlendirdi

08 Ocak 2022 Cumartesi, 21:07

Süper Lig’in 20. haftasında üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Galatasaray, sahasında düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmaya çalışan GZT Giresunspor’u konuk etti.

Nef Stadyumu’nda oynanan ligin ikinci yarısının ilk maçını Giresunspor 1-0 kazandı. Giresunspor’un tek golü 11. dakikada Magomed Suleymanov’dan geldi.

Spor yazarı Osman Korkmazel, sarı-kırmızılıların 3 puan kaybettiği karşılaşmayı şu şekilde değerlendirdi:

"Bakar mısınız, gün itibarıyla Galatasaray’da sahada olmayacak futbolcu sayısı 11; ‘Bir takım eksik’ desek abartmamış oluruz. Kötü bir ilk yarı geçirip lider Trabzonspor’un 19 puan gerisinde kalırken, 27 puanla da 10’ncu sıradalar. Giresunspor ise Süper Lig’e iyi giriş yapamasa da, Hakan Keleş ile yola devam etme kararı alıp doğru yolu bularak;son 8 hafta da müthiş bir çıkış yakalayıp 22 puanla 14’ncü sıraya yerleşti...

Yine de takdir etmek lazım taraftarı, ekibini coşkuyla karşıladılar Nef Stadı’nda. Fatih Terim’e gönül bağlarını da daha bir sağlamlaştırdılar. İlk 10 dk. önde baskın oyun ‘golü atacaklar’ hissi verirken, hızlı bir çıkış ve akıl işi birliktelikle Giresunspor golü buldu ve sonrasında yine toplu savunmaya döndü. Galatasaray her zaman olduğu gibi bu düzeni bozacak meziyetli oyuncuları da olmayınca; ilk yarı boyuncu sadece Halil’in kafa vuruşunda gole yaklaştı. Hepsi bu, aynı futbol 2’nci yarı da tekrarlanırsa; hanesine bir ‘3 puan’ kayıp daha yazılır.

Fatih hoca ne yapacak merakım o. Elinde skoru değiştirecek oyuncu da yok. İş yine ilk yarı yokları oynayan oyunculara kalıyor. Aytaç-Oğulcan’ı takviye güç olarak yolladı. Giresunspor 2’nci golü düşünüyor. Hakan Keleş, Beşiktaş deplasmanında da bu anlayışı uygulamayı sokmuş ve farklı (4-0) kazanmışlardı. Galatasaray’ın üstüne üstüne gidiyor ama taraftar yeniden devreye grince, aklı başına geliyor oyuncuların. Gol mü geliyor, Cicaldau vuruyor, Morutan vuruyor, Halil vuruyor, skor değişmiyor. Terim’in son kozları Arda- Barış, onlara sarılıyor. Hakan Keleş yine Beşiktaş deplasman oyununa dönüyor. Hızlı çıkışlarla golü bulma yolunda, fauller ile durduruluyorlar. Hakan Keleş ve ekibini kutluyorum.

Ya sen Galatasaray, bu kadar yokluk içinde olsan da, rakibe boyun eğmeyeceksin, hele ki yenilgiye hiç ama hiç boyun eğmeyeceksin!"