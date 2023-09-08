Ozan Tufan'a İngiltere'de ödül: Ayın oyuncusu seçildi

İngiltere Championship'te sezona fırtına gibi giriş yapan Ozan Tufan, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 20:06
Ozan Tufan'a İngiltere'de ödül: Ayın oyuncusu seçildi
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Championship'te çıktığı 4 maçta 4 gol atan Ozan Tufan, sahada gösterdiği iyi performansının karşılığını bireysel ödülle aldı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Hull City'de ağustos ayının futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Ozan Tufan sakatlığı sebebiyle son oynanan Leicester City maçında forma giyememişti.

Adı dönem dönem transfer dedikodularına da karışan Ozan Tufan'ın Hull City ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

 


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