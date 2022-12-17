Paris Saint-Germain Lionel Messi'yi bırakmak istemiyor
Fransız kulüp Paris Saint-Germain, Arjantin forması ile Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşılaşacak Lionel Messi'yi takımda tutmak istiyor.
PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, Lionel Messi'nin takımda kalmak istediğini düşündüğünü söyledi.
Fransız basınına konuşan Khelaifi, "Messi'nin PSG'de çok mutlu olduğunu binlerce kez doğruladım. Bence kalmak istiyor. Dünya Kupası'ndan sonra kendisiyle görüşeceğiz. Her iki taraf da sözleşme uzatmayı istiyorsa neden olmasın" açıklamasını yaptı.
PSG kulübü, bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor.
Arjantin formasıyla Dünya Kupası finali oynayacak olan Lionel Messi PSG ile çıktığı 20 maçta 12 gol kaydedip 16 da asist yaptı.
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