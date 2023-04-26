Perde arkası ortaya çıktı: Jorge Jesus niye öfkelendi?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 09:49

Güncelleme: 26.04.2023 - 10:01

Fenerbahçe’nin İstanbulspor’la 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra konuşan teknik direktör Jorge Jesus, “Değişen bir şey yok” dedi. Hocanın, Galatasaray puan kaybetmişken eline geçen fırsatı değerlendirememesi ve bu sözleri tepki çekti.

Fenerbahçe’nin kalan haftalarda maçlarının hepsini kazanması gerekiyor. Sarı-lacivertliler diğer yandan da Galatasaray’ın puan kaybetmesini bekleyecek.

İstanbulspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe’de gündem yine darmadağın. Tribünler bir kez daha takımını ıslıkladı, yuhaladı. Jesus ise öfkelenip taraftarlarıyla söz düellosuna girip el kol hareketinde bulundu.

OLUMSUZ TABLO BÜYÜYOR

İşin perde arkasına Cumhuriyet ulaştı. Jesus maç sonu orta sahada toplayıp konuşma yaptığı oyuncularına “Taraftarlarınıza gidin alkışlayın” dedi. Tribünlerden alkışa yuhalayarak tepki gelince hoca da karşılık verdi.

Bu olayla birlikte Jesus’la tribünler arasında son zamanlarda yaşanan olumsuz tablo günden güne büyüyor.

PORTEKİZ’DE GÜNDEM OLDU

Portekiz basını, Jorge Jesus’un sarı-lacivertli taraftarlarla olan tartışmasına geniş yer ayırdı.

İşte bazı başlıklar ve yorumlar:

Record: Fenerbahçe taraftarlarından gelen ıslıklar Jesus’u kızdırdı.

A Bola: Beraberliğin ardından taraftarlar takımı ıslıkladı ve Jesus bundan hoşlanmadı.

Mais Futebol: F.Bahçe bu sonuçla birlikte şampiyonluktan daha da uzaklaştı. Maçın sonunda Jesus, oyunculardan taraftarları alkışlamalarını istedi, ancak seyirciler ıslıklarla karşılık verdi. Portekizli teknik adam sinirlerine hâkim olamadı.

"HESABI KİM VERECEK"

Fenerbahçe yönetimi, İstanbulspor maçının hakemlerine tepki gösterip VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Fenerbahçe, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve MHK Başkanı Lale Orta’ya yönelik “Adana Demir, Alanya, Karagümrük, Başakşehir ve İstanbul maçlarında sonuca etki eden kararların, bir kulübün ortaya koyduğu maddi manevi emeklerin, hakkı yenen milyonlarca taraftarın hesabını kimin vereceğini açıklamanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.