PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı iddia edildi

23 Şubat 2022 Çarşamba, 15:06

Fransa devi Paris Saint-Germain'de yıldız isimlerden Kylian Mbappe'nin sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Oyuncu şimdiye kadar Fransız ekibinin yeni sözleşme beklentilerine olumsuz yanıt verdi ve bu yönde de herhangi bir girişimde bulunmadı.

MBAPPE, REAL MADRID'E SÖZ VERDİ

Goal'de yer alan habere göre, Real Madrid'in sezon sonu 23 yaşındaki forvet oyuncusunu bonservissiz olarak kadrosuna katacak. Geçen sezon Real Madrid'in üç teklifini kabul etmeyen PSG, Mbappe ile de anlaşamadı. Yıldız futbolcu Haziran ayında serbest kalacak.

PSG, yeni sözleşme için Mbappe'yle bazı görüşmelerde bulundu. Ancak başarılı forvet, kulüpte uzun süre kalacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. 2021'de ise Mbappe, PSG'nin Real Madrid'in teklifini reddetmesine karşın İspanyol ekibine katılma sözü verdi. Real Madrid de Mbappe'nin bu sözleri dolayısıyla rahat ve transferi sezon sonu yapmayı planladı.

"PSG OYUNCUSUYUM VE MUTLUYUM"

Mbappe, PSG'nin Madrid'i 1-0 yendiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının uzatmalarında attığı golle dikkat çekmişti. Fransa ile Dünya Kupası da kazanan Mbappe, transferle ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınırken; "Basit, futbol oynamak zorundasınız. Çok fazla soru soruyoruz, çok fazla şey söylüyoruz. PSG ve Real Madrid gibi iki kulüple konuşuyoruz. PSG oyuncusuyum ve her zaman mutluyum" demişti.

Mbappe'nin geleceğinin ne olacağı henüz belli değil; ancak İspanya Ligi Başkanı Javier Tebas, Mbappe'nin PSG'den ayrılması durumunda Real Madrid'in onu alacak tek takım olacağını söylemişti.