PSV, van Nistelrooy'u açıkladı
Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven, sezon sonunda görevden ayrılacak teknik direktör Roger Schimdt'in yerine Ruud van Nistelrooy'un getirileceğini duyurdu.
Hollanda takımı PSV Eindhoven, gelecek sezon başından itibaren takımın teknik direktör olarak 45 yaşındaki eski forveti Ruud van Nistelrooy ile anlaştı.
PSV'den yapılan yazılı açıklamada, 1998-2001 yılları arasında PSV için oynadığı 67 maçta 62 gol atan eski forvet, "PSV'de teknik direktör olmak her zaman hayalimdi." ifadesini kullandı.
Sezon sonunda sözleşme süresi dolduğunda görevi bırakacak olan teknik direktör Roger Schmidt'in yerine Ruud van Nistelrooy geçecek.
Ruud van Nistelrooy, futbolculuk kariyerinde Real Madrid ve Manchester United formalarını da giymişti.
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