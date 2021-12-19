RB Leipzig'de Saracchi ile yollar ayrıldı
RB Leipzig, Marcelo Saracchi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de bir ayrılık yaşandı.
Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada bir dönem Galatasaray'da da kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Uruguaylı futbolcunun 31 Aralık 2021'den itibaren serbest kalacağı ifade edildi.
23 yaşındaki futbolcu, Ocak 2020'den Haziran 2021'e kadar 1.5 yıl Galatasaray'da forma giydi.
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