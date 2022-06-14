RB Salzburg, Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na kancayı taktı
RB Salzburg'un Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Salzburg'un, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için transfer teklifinde bulunduğu ifade edildi.
Avusturya basınında yer alan habere göre, Salzburg'un bir kaleci transfer etmek istediği vurgulandı ve Ersin için Beşiktaş'a 6 milyon Euro'luk bir teklif sunulduğu belirtildi.
Ersin Destanoğlu'nun iki sezondur Beşiktaş'ın as kalecisi olduğu hatırlatılırken, genç kalecinin Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunduğu da aktarıldı.
GÜNCEL DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın altyapından yetişen ve pandemi döneminde Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takıma geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi ile gelecek yaz sona eriyor.
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