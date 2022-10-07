Real Betis Roma'yı yaktı!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. Hafta maçında Real Betis, deplasmanda Roma'yı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 07:28
Real Betis Roma'yı yaktı!
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UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. Hafta maçında Real Betis, deplasmanda Roma ile karşılaştı.

Mücadelede Real Betis, Roma'yı 2-1 mağlup etti.


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