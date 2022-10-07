Real Betis Roma'yı yaktı!
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. Hafta maçında Real Betis, deplasmanda Roma'yı 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. Hafta maçında Real Betis, deplasmanda Roma ile karşılaştı.
Mücadelede Real Betis, Roma'yı 2-1 mağlup etti.
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