Real Madrid evinde Villarreal'e yenildi

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Villarrea'e 3-2 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 09:17
Real Madrid evinde Villarreal'e yenildi
Abone Ol google-news

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Villarrea'e 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Pau Torres'in kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti. Villarreal 35. dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Vinicius (Dk. 48) ile rakip ağları havalandıran Real Madrid, bu avantajını koruyamadı.

Jose Luis Morales'in 71. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Villarreal, 80. dakikada Chukwueze ile öne geçerek, zorlu Madrid deplasmanından 3 puan almayı başardı.

Ligde 5. yenilgisin alan ve 59 puanda kalan Real Madrid, bir maç eksiği olan lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde ikinci sırada kaldı.

Villarreal ise 47 puanla 5.liğe yükseldi.


real madrid villarreal la liga

İlgili Haberler

Nilüfer Belediyespor evinde set vermedi

Nilüfer Belediyespor evinde set vermedi
Trabzonspor'da kötü gidişat bitmiyor!: Kasımpaşa 2-0 Trabzonspor

Trabzonspor'da kötü gidişat bitmiyor!: Kasımpaşa 2-0 Trabzonspor
Konyaspor evinde Darüşşafaka'yı devirdi

Konyaspor evinde Darüşşafaka'yı devirdi

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler